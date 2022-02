Polizeipräsidium Pforzheim

POL-Pforzheim: (Enzkreis) Ispringen - Sachschaden nach Vorfahrtsverletzung

Ispringen (ots)

Ein Sachschaden von etwa 8.000 Euro ist die Bilanz eines Verkehrsunfalles am Donnerstagnachmittag in Ispringen.

Gegen 16:10 Uhr befuhr ein 24-jähriger VW-Fahrer die Dammstraße in Richtung Eisenbahnstraße. Ein 73-jährige Fahrer eines Mercedes-Benz war auf der durch Verkehrszeichen bevorrechtigten Eisenbahnstraße in Fahrtrichtung Pforzheim unterwegs. An der Einmündung der beiden Straßen beabsichtigte der 24-Jährige nach links in die Eisenbahnstraße abzubiegen und es kam zum Zusammenstoß der beiden Pkw. Die zwei verunfallten Autos mussten abgeschleppt werden. Der VW-Fahrer hat nun mit einer Ordnungswidrigkeitenanzeige zu rechnen.

