POL-Pforzheim: (FDS) Freudenstadt - Zeugen gesucht: Unbekannter Autofahrer beschädigt geparkte Fahrzeuge und flüchtet

Freudenstadt (ots)

Der bislang unbekannte Fahrer eines weißen Pkw hat am Donnerstagabend in Freudenstadt mehrere geparkte Fahrzeuge angefahren und ist danach geflüchtet.

Der Unbekannte befuhr gegen 21:45 Uhr die Murgtalstraße in stadteinwärtige Richtung. Aus bislang nicht geklärter Ursache fuhr er hierbei zu weit rechts und kollidierte mit zwei am rechten Fahrbahnrand geparkten Fahrzeugen. Die Höhe des entstandenen Sachschadens ist Gegenstand der laufenden Ermittlungen des Polizeireviers Freudenstadt. Nach Zeugenangaben sei bei dem Unfall der rechte Außenspiegel des Fluchtfahrzeuges beschädigt worden. Der Fahrer habe in der Folge kurz vor der Einmündung zur Rappenstraße angehalten. Dort habe sich der Fahrer des weißen Pkw mit einem jungen Mann unterhalten. Der Unfallfahrer soll 30 bis 35 Jahre alt sein und kurze, dunkle Haare haben.

Zeugen, die den Unfall beobachtet haben oder Angaben zum Fahrer machen können, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Freudenstadt unter der Rufnummer 07441 536-0 zu melden.

Jürgen Wagensommer, Pressestelle

