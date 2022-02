Polizeipräsidium Pforzheim

POL-Pforzheim: (FDS) Pfalzgrafenweiler - Vorfahrtsverletzung: zwei Personen verletzt

Pfalzgrafenweiler (ots)

Zwei Leichtverletzte und ein Sachschaden von etwa 26.000 Euro sind die Bilanz eines Verkehrsunfalles am Mittwochmittag im Bereich Pfalzgrafenweiler.

Gegen 13:15 Uhr befuhr eine 57-jährige Peugeot-Fahrerin die Kreisstraße 4728 von Kälberbronn kommend in Richtung Obermusbach. Eine 54-jährige BMW-Fahrerin war aus Richtung Erzgrube kommend in Richtung Hallwangen auf der bevorrechtigten Kreisstraße 4775 unterwegs. An der Kreuzung der beiden Straßen, bei der Frickenhütte, kam es zum Zusammenstoß der beiden Pkw. Durch die Kollision wurden die Fahrzeugführerinnen leicht verletzt und im Anschluss in ein Krankenhaus verbracht. Die zwei verunfallten Autos mussten abgeschleppt werden.

