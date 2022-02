Polizeipräsidium Pforzheim

POL-Pforzheim: (Enzkreis) Neuenbürg - Fahrradfahrer bei Sturz lebensgefährlich verletzt

Neuenbürg (ots)

Ein Fahrradfahrer ist am Mittwochnachmittag auf dem Schwabstichweg im Gewann Rotenbachtal gestürzt und hat sich hierbei schwere Verletzungen zugezogen. Der 69-Jährige war gegen 14:45 Uhr mit seinem Mountainbike auf dem Schwabstichweg bergabwärts unterwegs, als er aufgrund bislang noch nicht bekannter Ursache stürzte. Hierbei zog er sich schwere, lebensgefährliche Verletzungen zu. Es wurden Rettungskräfte, unter anderem ein Rettungshubschrauber, verständigt. Nach erster notärztlicher Behandlung des Pedelec-Fahrers am Unfallort, wurde er durch den Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus gebracht. Das Polizeirevier Neuenbürg hat die Ermittlungen zum Unfallhergang aufgenommen.

Jürgen Wagensommer, Pressestelle

