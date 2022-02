POL-Pforzheim: (CW) Wildberg - Unfallflucht - geparktes Fahrzeug beschädigt

Polizeipräsidium Pforzheim

Ein geparkter Ford ist zwischen Montagnachmitttag und Dienstagmorgen in Wildberg durch einen bislang unbekannten Fahrzeuglenker beschädigt worden.

Der unbekannte Fahrzeuglenker beschädigte in der Zeit zwischen Montag, 15 Uhr und Dienstag, 6:30 Uhr, einen in der Hauptstraße ordnungsgemäß geparkten Ford. Anschließend entfernte sich der Unfallverursacher unerlaubt von der Unfallstelle ohne sich um den Schaden zu kümmern. Die Beschädigungen an dem Ford lassen darauf schließen, dass der Unfall beim Vorbeifahren verursacht wurde. Hinweise auf den flüchtigen Unfallverursacher oder dessen Fahrzeug liegen bislang nicht vor. An dem geparkten Ford entstand ein Schaden in Höhe von zirka 4.000 Euro.

Wer sachdienliche Angaben machen kann oder entsprechende Beobachtungen gemacht hat, wird gebeten, sich beim Polizeirevier Nagold unter der Rufnummer 07452 93050 zu melden.

Hinweis der Polizei:

Unfallflucht ist kein Kavaliersdelikt, sondern eine Straftat. Neben Freiheits- und Geldstrafe drohen Punkte, Fahrverbot oder Führerscheinentzug sowie gegebenenfalls Schwierigkeiten beim Haftpflichtversicherungsschutz.

