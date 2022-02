Polizeipräsidium Pforzheim

POL-Pforzheim: (FDS) Horb am Neckar - Fahrzeug gerät auf eisglatter Fahrbahn ins Rutschen: Ein Leichtverletzter

Horb am Neckar (ots)

Bei einem Verkehrsunfall am Montagmorgen in Horb am Neckar ist eine Person leicht verletzt worden.

Ein 37-jähriger VW-Fahrer geriet gegen 6:30 Uhr auf der Liststraße im Industriegebiet Heiligenfeld auf eisglatter, abwärts führender Fahrbahn ins Rutschen und kam in der Folge nach rechts von der Fahrbahn ab. Der Fahrer prallte mit seinem Pkw gegen einen dort geparkten Klein-Lkw. Durch den Aufprall wurde der 25-jährige Beifahrer im VW leicht verletzt. Er wurde mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht und dort ambulant behandelt. Die Fahrbahn wurde durch den Bauhof der Stadt Horb abgestreut. An den Fahrzeugen entstand Sachschaden in Höhe von insgesamt zirka 9.000 Euro.

Jürgen Wagensommer, Pressestelle

