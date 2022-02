Polizeipräsidium Pforzheim

POL-Pforzheim: (CW) Calw - Versuchter Einbruch in Gewerberäume

Calw (ots)

Über das Wochenende wollten Unbekannte in gewerblich genutzte Räume in Stammheim eindringen. Sie scheiterten aber und hinterließen Sachschaden in Höhe von rund 200 Euro.

Zwischen Sonntag, 06.02.2022, 15:00 Uhr und Montag, 07.02.2022, 15:00 Uhr, machten sich die Täter an einer Hauseingangstüre in der Leibnizstraße zu schaffen. Neben Hebelspuren war auch festzustellen, dass man versucht hatte, die gesamte Tür aus den Angeln zu heben. Ins Innere des Gebäudes konnte die Täterschaft allerdings nicht gelangen.

Sabine Maag, Pressestelle

