POL-Pforzheim: (FDS) Loßburg - Auffahrunfall mit drei Leichtverletzten

Loßburg (ots)

Auf der Bundesstraße 294 hat sich am Montagmittag ein Verkehrsunfall ereignet, bei dem drei Personen leicht verletzt wurden.

Eine 26 Jahre alte Opel-Fahrerin befuhr die Bundesstraße von Alpirsbach kommend in Richtung Loßburg. An einer Kurve bemerkte sie zu spät den vor ihr verkehrsbedingt die Geschwindigkeit verringernden BMW und fuhr auf diesen auf. Die 39-jährige Fahrerin, sowie ihr 17-jähriger Sohn wurden leichtverletzt in ein nahe gelegenes Krankenhaus transportiert. Auch die Unfallverursacherin zog sich leichte Verletzungen zu, welche im Krankenhaus behandelt wurden. Beide Fahrzeuge mussten von der Unfallstelle abgeschleppt werden. Es entstand ein Gesamtsachschaden von etwa 13.000 Euro.

