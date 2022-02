Polizeipräsidium Pforzheim

POL-Pforzheim: (PF) Pforzheim - Diebstahl aus Fahrzeug eines Paketdienstes

Pforzheim (ots)

Unbekannte haben in der Nacht von Freitag auf Samstag im Innenstadtbereich einen Geschäftswagen geöffnet und ein Navigationsgerät sowie einen Paketscanner entwendet.

Nach bisherigen Erkenntnissen beschädigten der oder die Täter in der Zeit zwischen Freitag, 17:30 Uhr und Samstag, 9:50 Uhr den rechten Außenspiegel des Fahrzeugs, drangen in das Fahrzeug ein und entwendeten Gegenstände. Insgesamt entstand ein Sachschaden in Höhe von etwa 1.300 Euro.

Hinweisgeber zur Tat im westlichen Bereich der Zerrennerstraße oder zum Diebesgut werden gebeten, sich telefonisch unter der Rufnummer 07231 186-3311 beim Polizeirevier Pforzheim-Süd zu melden.

Michael Wenz, Pressestelle

