POL-Pforzheim: (Enzkreis) Maulbronn, B 35 - Gefährlich überholt, Unfall verursacht und geflüchtet

Maulbronn (ots)

Der 43-jährige Fahrer eines grünen Opel Corsas war am Freitagabend gegen 19:00 Uhr auf der Bundesstraße 35 aus Richtung Illingen kommend in Richtung Bretten unterwegs. Zwischen den Abfahrten Maulbronn-Schmie und Maulbronn-West, etwa auf Höhe des dortigen Wanderparkplatzes, wurde er plötzlich von einem dunklen Pkw überholt. Aufgrund entgegenkommender Fahrzeuge scherte der Überholer derart knapp vor dem Corsa wieder ein, dass der Corsa-Fahrer eine Vollbremsung machen musste, um eine Kollision zu vermeiden. Auf der feuchten Fahrbahn geriet der Corsa ins Schleudern und landete schließlich im Straßengraben rechts der Fahrbahn. Der Corsa-Fahrer blieb glücklicherweise unverletzt, sein Fahrzeug wurde nur leicht beschädigt. Der Überholer hielt nicht an und setzte seine Fahrt in Richtung Bretten fort. Die Polizei in Mühlacker sucht nun Zeugen, die unter der Rufnummer (07041) 96930 Hinweise auf den Unfallverursacher geben können.

