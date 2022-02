Polizeipräsidium Pforzheim

POL-Pforzheim: (PF) Pforzheim - Trickdiebinnen erbeuten Bargeld

Pforzheim (ots)

Zwei bislang unbekannte Täterinnen haben sich am Mittwochmittag unter einem Vorwand Zutritt zu einer Wohnung in der Nordstadt verschafft und hierbei Bargeld gestohlen.

Die Gutmütigkeit einer Bewohnerin in der Bismarckstraße in Pforzheim nutzten am Mittwoch gegen 11:50 Uhr zwei bislang unbekannte Frauen aus. Unter dem Vorwand einer Nachbarin eine Notiz hinterlassen zu wollen, konnte sich zunächst eine der beiden Frauen Zutritt zur Wohnung verschaffen. Währenddessen begab sich nach derzeitigem Stand der Ermittlungen unbemerkt eine zweite weibliche Person in die Wohnung und konnte Bargeld ausfindig machen und entwenden, welches einer Mitbewohnerin gehörte. Die Höhe des entwendeten Bargelds steht noch nicht fest. Die Beamten des Polizeireviers Pforzheim-Nord haben die Ermittlungen aufgenommen.

Eine der unbekannten Frauen wird als 55-60 Jahre alt und zirka 1,65 Meter groß beschrieben. Sie hat schulterlanges blondes Haar und eine auffallend tiefe Stimme. Sie habe deutsch mit osteuropäischem Akzent gesprochen. Zur zweiten Frau kann lediglich angegeben werden, dass diese offenbar im gleichen Alter wie ihre Begleiterin ist und braune nackenlange Haare hat. Auch sie habe deutsch mit osteuropäischem Akzent gesprochen.

Wer sachdienliche Angaben machen kann oder entsprechende Beobachtungen gemacht hat, wird gebeten, sich beim Polizeirevier Pforzheim-Nord unter der Rufnummer 07231 186-3211 zu melden.

Jürgen Wagensommer, Pressestelle

Original-Content von: Polizeipräsidium Pforzheim, übermittelt durch news aktuell