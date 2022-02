Polizeipräsidium Pforzheim

POL-Pforzheim: (PF) Pforzheim - Unter Alkoholeinfluss und ohne Führerschein vor Streife geflüchtet

Pforzheim (ots)

Ein unter Alkoholeinfluss stehender 42-jähriger Rollerfahrer versuchte sich am Donnerstagabend einer Kontrolle zu entziehen.

Durch das Polizeirevier Pforzheim-Nord wurde am Donnerstagabend in der Hohenzollernstraße eine Kontrollstelle errichtet. Gegen 22:35 Uhr näherte sich ein Rollerfahrer der Kontrollstelle und wurde durch einen Beamten gestoppt und angewiesen in die Kontrollstelle einzufahren. Dieser Weisung kam der der Mann jedoch nicht nach und setzte seine Fahrt auf der Hohenzollernstraße fort um nach von dort in die Königsbacher Landstraße abzubiegen. Anhaltezeichen und Blaulicht eines verfolgenden Streifenwagens ignorierte der Fahrer. Seine Flucht endete schließlich auf einem unbefestigten Feldweg.

Ein durchgeführter Atemalkoholvortest ergab einen Wert von 1,62 Promille. Weiterhin stellte sich heraus, dass der Mann keinen Führerschein besitzt. Er musste die Beamten zu einer Blutentnahme auf die Dienststelle begleiten.

