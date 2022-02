Polizeipräsidium Pforzheim

POL-Pforzheim: (PF) Pforzheim - Randalierer in Gewahrsam genommen

Pforzheim (ots)

Ein 50-Jähriger hat am Dienstagmorgen in einer Bäckerei in Büchenbronn randaliert und anschließend Einsatzkräfte massiv bedroht, weshalb er in Gewahrsam genommen wurde.

Gegen 09:00 Uhr verständigte die Mitarbeiterin einer Bäckerei die Polizei wegen eines randalierenden Kunden. Offenbar konnte der Mann zunächst seine Rechnung nicht bezahlen, wurde deshalb ausfällig und warf unter anderem eine volle Getränkeflasche in Richtung der Frau. Glücklicherweise konnte sie dem Wurfgeschoss ausweichen. Bei Eintreffen der Einsatzkräfte hatte der Mann die Bäckerei bereits verlassen.

Er konnte zeitnah ermittelt und an seiner Wohnanschrift in der Schulerstraße angetroffen werden. Über das geöffnete Fenster seiner Wohnung im ersten Obergeschoss bedrohte er die Polizisten zunächst verbal. Im Anschluss bewarf er sie mit elektronischen Geräten und weiteren Gegenständen aus seinem Haushalt. Die Streifenwagenbesatzung beschloss deshalb, sich vorerst zurückzuziehen um Verstärkung anzufordern. Diese Zeit nutzte der Randalierer um weiteres Inventar auf die Straße zu werfen, bis er mit Unterstützung weiterer Beamter aus seiner Wohnung gesprochen werden konnte. Durch die herausgeworfenen Gegenstände wurden zwei parkende Fahrzeuge beschädigt. Es entstand ein Fremdschaden im mittleren vierstelligen Bereich. Zur Beseitigung des Trümmerfeldes wurden die technischen Dienste der Stadt Pforzheim verständigt.

Da ein krankheitsbedingter Ausnahmezustand zu diesem Zeitpunkt nicht ausgeschlossen werden konnte, wurde der 50-Jährige zunächst widerstandslos in Gewahrsam genommen und anschließend in einer Spezialklinik untergebracht. Außerdem erwarten ihn nun mehrere Strafanzeigen.

