Polizeipräsidium Pforzheim

POL-Pforzheim: (PF) Pforzheim - Frau widersetzt sich Anweisungen von Beamten

Pforzheim (ots)

Während der Einsatzmaßnahmen am Mittwochabend anlässlich eines Wohnungsbrandes in der Gutenbergstraße behinderte eine 61-jährige Frau die Maßnahmen der eingesetzten Rettungskräfte. Da die Frau trotz mehrfacher Aufforderung dem Platzverweis keine Folge leistete, wurde sie vorübergehend in polizeilichen Gewahrsam genommen.

Gegen 23:00 Uhr sollte die Frau, welche fortwährend den Rettungseinsatz störte, durch eine Polizistin vom Einsatzort weggeschoben werden. Plötzlich drehte sich die 61-Jährige unvermittelt um und schlug mit der Faust in Richtung der Beamtin. Der Schlag konnte abgewehrt und die Frau zu Boden gebracht werden. Aufgrund der massiven Gegenwehr konnten der 61-Jährigen nur mit erheblicher Kraftanstrengung Hand- und Fußschließen angelegt werden.

Um die Einsatzfähigkeit der Rettungskräfte zu gewährleisten, musste die Frau bis zum Abschluss der Maßnahmen, gegen 23:45 Uhr in den Gewahrsamseinrichtungen der Polizei bleiben. Nach dem Rettungseinsatz konnte die Frau wieder ihres Weges gehen.

Simone Unger, Pressestelle

