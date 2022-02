Polizeipräsidium Pforzheim

POL-Pforzheim: (PF) Brand einer Wohnung in Mehrfamilienhaus in der Nordstadt mit 6 schwer verletzten Personen

Pforzheim (ots)

Gegen 22:00 Uhr kam es am Mittwoch in einem Mehrfamilienhaus in der Gutenbergstraße der Pforzheimer Nordstadt zu einem Brand einer Wohnung im 2. OG, bei dem 6 Mitglieder einer irakischen Familie zu Schaden kamen. Vermutlich aufgrund von Wäsche/Kleidung auf der Abluft eines Kühlschrankes kam zur Überhitzung des Kühlschrankes und anschließendem Brand der Wohnung. Die Bewohner konnten sich aus der Wohnung retten. 6 Familienmitglieder wurden dabei durch Rauchgase schwer verletzt. Die Familie wurde mehrere Krankenhäuser verbracht. 2 weitere Kinder der Familie blieben unverletzt. An der Wohnung entstand ein Schaden von ca. 50.000 Euro Der Rest des Gebäudes ist weiterhin bewohnbar.

