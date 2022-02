Polizeipräsidium Pforzheim

POL-Pforzheim: (Enzkreis) Mühlacker - Geschwindigkeitskontrolle auf der Bundesstraße 35

Mühlacker (ots)

Am Dienstag, in der Zeit zwischen 15:45 Uhr und 19:15 Uhr, führte die Verkehrspolizeiinspektion Pforzheim Geschwindigkeitsmessungen auf der Bundesstraße 35 im Bereich Lienzingen in Fahrtrichtung Bretten durch. Die höchst gemessene Geschwindigkeit lag bei 153 km/h bei erlaubten 100 km/h. Neben einem Bußgeldverfahren hat der Autofahrer mit einem Fahrverbot zu rechnen. Weitere 60 Fahrzeugführer überschritten ebenfalls die zulässige Höchstgeschwindigkeit.

Zur Verbesserung der Verkehrssicherheit werden die Verkehrskontrollen fortgeführt.

Die Polizei weist darauf hin, dass zu schnelles Fahren nach wie vor eine der Hauptunfallursachen bei Verkehrsunfällen mit schwerwiegenden Folgen ist.

Tipps rund um die Verkehrssicherheit erhalten Sie über folgenden Link: https://www.gib-acht-im-verkehr.de/

Michael Wenz, Pressestelle

