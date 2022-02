Polizeipräsidium Pforzheim

POL-Pforzheim: (FDS) Waldachtal - Linienbus muss Gegenverkehr ausweichen und fährt gegen Leitplanke - Unbekannter Lkw gesucht

Waldachtal (ots)

Einem noch unbekannten Lastwagen ausweichen müssen hat ein Linienbus am Montagmorgen in Waldachtal.

Der Bus war gegen 10:15 Uhr auf der Landesstraße 354 von Salzstetten in Richtung Altheim unterwegs, als ihm in einer Kurve der noch unbekannte Lkw entgegenkam. Letzterer fuhr dabei offenbar so sehr auf dem Gegenfahrstreifen, dass der Fahrer des Busses nach rechts ausweichen musste. Dabei streifte der Linienbus die Leitplanke und es entstand Sachschaden im vierstelligen Bereich. Der mutmaßliche Unfallverursacher fuhr mit seinem Lastwagen weiter.

Das Polizeirevier Horb hat Ermittlungen wegen unerlaubten Entfernens vom Unfallort aufgenommen und bittet Zeugen, die Angaben zu dem Lkw oder dessen Fahrer machen können, sich unter der Rufnummer 07451 960 zu melden.

Frank Weber, Pressestelle

