Polizeipräsidium Pforzheim

POL-Pforzheim: (CW) Altensteig - Polizeieinsatz nach Hinweis auf Bedrohungssituation

Altensteig (ots)

Wegen eines Hinweises auf eine mutmaßliche Bedrohungssituation im Zusammenhang mit einer Schule in Altensteig, sind mehrere Beamte von Schutz- und Kriminalpolizei am Dienstagmorgen im Einsatz gewesen.

Die Beamten waren gegen 8 Uhr unmittelbar zu dem Einsatzort in der Speidelstraße geeilt, nachdem die dortige Schule sofort reagiert, die Polizei verständigt und entsprechende Maßnahmen in der Schule ergriffen hatte. Als die Einsatzkräfte das Schulgelände gesichert hatten, wurde jenes in Absprache mit der Schulleitung geräumt und die Schule durchsucht. Dabei stellten die Beamten nichts Auffälliges fest. Bei Eingang der Meldung hatten sich rund 1.000 Schüler sowie über 70 Lehrkräfte vor Ort befunden. Die Eltern wurden frühzeitig durch die Schule informiert. Die Ermittlungen zu den Hintergründen der mutmaßlichen Bedrohungssituation dauern an. Es lagen und liegen bislang keine konkreten Hinweise auf eine Gefährdung für die Bevölkerung vor.

Frank Weber, Pressestelle

