Polizeipräsidium Pforzheim

POL-Pforzheim: (Enzkreis) Östlicher Enzkreis - Frau wird Opfer von sogenanntem "Romance Scamming"

Enzkreis (ots)

Eine Frau aus dem östlichen Enzkreis ist einem Online-Betrüger zum Opfer gefallen.

Der unbekannte Betrüger stellte sich der Geschädigten über eine Plattform im Internet als Arzt vor, der in Syrien tätig sei. Mit einer herzerweichenden aber erfundenen Geschichte erschlich er sich das Vertrauen des Opfers, welche in der Folge mehrere Beträge im drei- bis vierstelligen Bereich auf angebliche Konten des Unbekannten überwies. Der Schwindler überredete sie auch dazu, ihm eine Kopie ihres Ausweises zu übersenden. Die Kommunikation fand über einen gängigen Kurznachrichtendienst statt. Letztendlich schädigte der Betrüger die Frau um einen mittleren vierstelligen Betrag.

Die Polizei gibt hierzu folgende Hinweise:

Ein kurzer Chat oder eine nette Mail von einem Unbekannten - das so genannte Love- oder Romance-Scamming fängt harmlos an. Die Scammer suchen auf Online-Partnerbörsen oder in sozialen Netzwerken wie Instagram, Snapchat oder Facebook nach Opfern und durchforsten dort die Mitgliederlisten.

Gehen Sie nicht auf Forderungen des Scammers ein. Überweisen Sie auf keinen Fall Geld. Lösen Sie auch keine Schecks ein oder leiten Briefe und Päckchen weiter - bewahren Sie solche auch nicht auf. Machen Sie geleistete Zahlungen, wenn noch möglich, sofort rückgängig.

Grundsätzlich sollte man Menschen, die man nie persönlich kennengelernt oder gesehen hat, kein Geld überweisen oder auf sonstige Forderungen eingehen. Gerade im Internet tummeln sich viele Betrüger, die an der Gutgläubigkeit ihrer Mitmenschen viel Geld verdienen wollen. Seien Sie also immer misstrauisch bei unglaublichen Angeboten, ob bei der Wohnungs- oder der Partnersuche.

Weitere Beratung finden Sie unter: www.polizei-beratung.de

