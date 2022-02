Polizeipräsidium Pforzheim

POL-Pforzheim: (PF) Pforzheim - Arbeitsgeräte von Baustelle entwendet - hoher Diebstahlsschaden - Zeugenhinweise erbeten

Pforzheim (ots)

Elektronische Arbeitsgeräte im Wert von über 16.300 Euro erbeuteten unbekannte Täter im Laufe des Wochenendes in Brötzingen.

Offenbar verschafften sich die Diebe in der Zeit zwischen Freitag, 28.01.2022, 12:00 Uhr und Montag, 31.01.2022, 08:00 Uhr Zutritt zu der im Industriegebiet, in der Straße "Sandweg", gelegenen Baustelle. Dort brachen sie einen Container auf, in welchem unter anderem hochwertiges Werkzeug aufbewahrt wurde. Mit den Arbeitsgeräten verließen die Täter im Anschluss unerkannt den Tatort.

Die Polizei bittet Zeugen, welche verdächtige Beobachtungen machen konnten, sich unter der Telefonnummer 07231 186-3311 beim Polizeirevier Pforzheim -Süd zu melden.

Sabine Maag, Pressestelle

Original-Content von: Polizeipräsidium Pforzheim, übermittelt durch news aktuell