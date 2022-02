Polizeipräsidium Pforzheim

POL-Pforzheim: (FDS) Baiersbronn - Offensichtlich betrunken Unfall verursacht und davongefahren

Baiersbronn (ots)

Offensichtlich betrunken hat ein 61 Jahre alter Autofahrer am Montagvormittag, gegen 09:30 Uhr, einen Unfall verursacht und ist im Anschluss einfach davongefahren.

Nach bisherigem Kenntnisstand verlor der 61-Jährige auf der Schliffkopfstraße, von Buhlbach kommend in Richtung Obertal, vermutlich aufgrund seiner alkoholischen Beeinflussung auf schneebedeckter Fahrbahn die Kontrolle über seinen Jeep. In der Folge kam er von links von der Fahrbahn ab und prallte gegen einen dort stehenden Carport, setzte sein Fahrzeug zurück und blieb im Tiefschnee stecken. Ungeachtet dessen, dass er von Zeugen angesprochen wurde, schaffte es der Mann sein Fahrzeug "freizufahren" und seine Fahrt fortzusetzen, ohne sich um den entstandenen Sachschaden in Höhe von etwa 10.000 Euro zu kümmern. Durch die mit der Sachbearbeitung betrauten Beamten des Polizeireviers Freudenstadt, konnte die Wohnanschrift des Fahrers ermittelt werden. Hier wurde der Fahrer, sowie der unfallbeschädigte Jeep festgestellt und kontrolliert. Ein Atemalkoholvortest ergab einen Wert von 2,18 Promille.

Der Mann musste eine Blutprobe, sowie seinen Führerschein abgeben.

