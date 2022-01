Polizeipräsidium Pforzheim

POL-Pforzheim: (CW) Calw - E-Scooter-Fahrer berauscht unterwegs

Calw (ots)

Bei einer Kontrolle durch Beamte des Polizeireviers Calw, ist ein E-Scooter Fahrer am Freitagnachmittag in Verdacht geraten, unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln gefahren zu sein.

Die Beamten stellten den 30-Jährigen gegen 14:50 Uhr in der Waldenserstraße in Calw fest, als er mit seinem Elektroroller in Richtung Friedhof fuhr. Bei der anschließenden Verkehrskontrolle konnten die Beamten Anzeichen auf Drogenkonsum bei dem 30-Jährigen feststellen. Bei einem in der Folge mit dem E-Scooter Fahrer durchgeführten Drogenvortest, bestätigte sich dieser Verdacht, weshalb ihm eine Blutprobe entnommen wurde. Dem 30-Jährigen wurde die Weiterfahrt untersagt. Er erhält eine Anzeige wegen Fahrens unter der Wirkung berauschender Mittel. Zudem wird die zuständige Führerscheinstelle über den Vorfall unterrichtet.

Jürgen Wagensommer, Pressestelle

Original-Content von: Polizeipräsidium Pforzheim, übermittelt durch news aktuell