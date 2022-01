Polizeipräsidium Pforzheim

POL-Pforzheim: (PF) Pforzheim - Wichtiger Zeuge für Unfallflucht gesucht

Pforzheim (ots)

Die Polizei sucht als wichtigen Zeugen den Porschefahrer, der am Samstagmittag einem geschädigten Fahrzeughalter in der Schwarzwaldstraße in Pforzheim geholfen hat.

Der Geschädigte hatte seinen blauen Volvo an der Schwarzwaldstraße geparkt, als gegen 13:30 Uhr ein bislang unbekannter Fahrzeugführer die Schwarzwaldstraße bergauf befuhr und nach derzeitigem Stand der Ermittlungen hierbei mit seiner Fahrzeugseite gegen den geparkten Volvo stieß. Am Volvo entstand ein Schaden von mehreren Hundert Euro. Der Unfallverursacher fuhr im Anschluss weiter, ohne sich um den Schaden zu kümmern. Die Polizei sucht nun den Fahrer, welcher mit seinem Porsche hinter dem Unfallflüchtigen herfuhr und den Unfall offenbar beobachtete, da er den Halter des Volvos über den Unfall unterrichtete. Der Fahrer kann möglicherweise weitergehende wichtige Angaben zum Unfallfahrzeug, Unfallfahrer oder auch Unfallhergang machen. Er sowie auch mögliche weitere Zeugen werden deshalb gebeten, sich bei der Verkehrspolizeiinspektion Pforzheim unter der Rufnummer 07231 186-3111 zu melden.

Jürgen Wagensommer, Pressestelle

