Polizeipräsidium Pforzheim

POL-Pforzheim: (PF) Pforzheim - Einbruch in Arztpraxis und Schulräume

Pforzheim (ots)

Unbekannte Diebe brachen in der Zeit zwischen Samstag, 29.01.2022, 09:30 Uhr und Sonntag, 30.01.2022, 09:30 Uhr, in ein Gebäude in der Innenstadt ein. Sie entwendeten insgesamt mehrere Laptops sowie Bargeld im dreistelligen Bereich.

Im dem Gebäude in der Zerrennerstraße wurden mehrere als Büro- und Schulräume genutzte Zimmer aufgebrochen, nachdem sich die Täter auf noch unbekannte Weise zunächst Zutritt zum Treppenhaus verschafft hatten. Die auf mehrere Stockwerke verteilten Räumlichkeiten wurden von den Einbrechern durchsucht. Was letztlich genau entwendet wurde und auf welche Höhe sich der Gesamtschaden beläuft ist derzeit noch Gegenstand der Ermittlungen.

