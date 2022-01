Polizeipräsidium Pforzheim

POL-Pforzheim: (Enzkreis) Mühlacker - Unter Drogeneinfluss Auto gefahren

Mühlacker (ots)

Polizeibeamte haben am Donnerstagnachmittag in Mühlacker einen 27-jährigen Autofahrer gestoppt, der im Verdacht steht, unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln gefahren zu sein.

Die Polizeistreife hatte vor, den Ford-Fahrer gegen 17:20 Uhr in der Hindenburgstraße zu kontrollieren. Der Fahrer beschleunigte hierauf sein Fahrzeug, konnte jedoch von der Polizeistreife in der Emrichstraße, an der Kreuzung zur Gustav-Schwab-Straße, angehalten werden. Bei der anschließenden Kontrolle stellten die Beamten bei dem 27-Jährigen Anzeichen fest, die auf den Konsum von Betäubungsmitteln schließen ließen. Des Weiteren roch es aus dem Fahrzeuginnern stark nach Marihuana. Der Fahrer räumte im weiteren Verlauf der Kontrolle ein, Drogen konsumiert zu haben. Ein entsprechender Drogenvortest bestätigte dies. Bei der vor Ort durch die Beamten durchgeführten Durchsuchung des Fahrers und des Fahrzeugs wurden keine Drogen aufgefunden. Der Fahrer musste in der Folge eine Blutprobe abgeben, die Weiterfahrt wurde ihm durch die Polizei untersagt. Außerdem erhoben die Beamten bei ihm eine Sicherheitsleistung, da der 27-Jährige in Deutschland keinen Wohnsitz hat. Er muss nun mit einer Strafanzeige rechnen.

Jürgen Wagensommer, Pressestelle

Original-Content von: Polizeipräsidium Pforzheim, übermittelt durch news aktuell