Polizeipräsidium Pforzheim

POL-Pforzheim: (Enzkreis) Knittlingen - Einbrecher dringen tagsüber in Wohnhaus ein

Knittlingen (ots)

Bislang unbekannte Täter sind am Donnerstag im Ortsteil Freudenstein-Hohenklingen in ein Haus eingebrochen.

Nach bisherigem Stand der Ermittlungen schoben die Täter in der Zeit zwischen 7 Uhr und 13:30 Uhr, an einem Wohnhaus in der Diefenbacher Straße, zunächst einen Rollladen nach oben und verschafften sich im Anschluss über ein gekipptes Fenster Zugang in das Haus. Dort wurden durch die Unbekannten Schubladen und Schränke nach Stehlenswertem durchsucht. Die Täter entwendeten im weiteren Verlauf Bargeld und Wertgegenstände in bislang unbekannter Höhe. Die Kriminalpolizei in Calw hat die Ermittlungen übernommen.

Wer sachdienliche Angaben machen kann oder entsprechende Beobachtungen gemacht hat, wird gebeten, sich beim Kriminaldauerdienst unter der Rufnummer 07231 186-4444 zu melden.

Jürgen Wagensommer, Pressestelle

