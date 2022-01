Polizeipräsidium Pforzheim

POL-Pforzheim: (FDS) Baiersbronn - Nach Sturz mit Roller schwer verletzt

Baiersbronn (ots)

Schwer verletzt hat sich ein Rollerfahrer am Donnerstagmorgen in Baiersbronn bei einem Sturz.

Der 62-Jährige fuhr gegen 6:30 Uhr in der Schönmünzstraße über einen abgesenkten Bordstein auf ein Grundstück. Offensichtlich da sich auf dem Straßenbelag aufgrund der Witterung Glätte gebildet hatte, stürzte der Fahrer mit seinem Roller um. Hierbei zog er sich schwere Verletzungen zu. Der Fahrer wurde durch einen Rettungswagen, nach notärztlicher Behandlung an der Unfallstelle, in ein Krankenhaus gebracht. An dem Roller entstand geringer Sachschaden.

Jürgen Wagensommer, Pressestelle

