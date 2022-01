Polizeipräsidium Pforzheim

POL-Pforzheim: (CW) Haiterbach - Sachbeschädigung durch Steinschlag

Haiterbach (ots)

Am 16.01.2022 hat ein Zeugen beobachten können, wie ein älterer grauen BMW am Schotterparkplatz unterhalb des Schützenhauses minutenlang seine Kreisel zog. Hierdurch wurden aufgewirbelte Steine gegen einen am Parkplatzrand abgestellten LKW geschleudert. Der Sachschaden beläuft sich auf mehrere Hundert Euro.

Zeugen sowie Hinweisgeber, die Angaben zu dem verursachenden Fahrzeug, älterer grauer BMW mit CW-Zulassung, machen können, werden gebeten sich unter der Rufnummer 07452 93050 beim Polizeirevier Nahgold oder mit der weiteren Sachbearbeitung betrautem Polizeiposten Haiterbach unter 07456 285 in Verbindung zu setzen.

Simone Unger, Pressestelle

