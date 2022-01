Polizeipräsidium Pforzheim

POL-Pforzheim: (Enzkreis) Neulingen - Zwei Verletzte bei Verkehrsunfall

Neulingen (ots)

Bei einem Verkehrsunfall am Dienstagabend sind bei Neulingen-Göbrichen zwei Personen verletzt worden, eine davon schwer.

Ein 19-jähriger Mercedesfahrer war gegen 20:30 Uhr auf der Kreisstraße 4531 von Göbrichen kommend in Richtung Ispringen unterwegs, als er wohl wegen nicht an den dichten Nebel angepasster Geschwindigkeit den Kreisverkehr an der Kreisstraße 4530 nicht rechtzeitig erkannte. In der Folge überfuhr er mit seinem Auto den Kreisverkehr, beschädigte ein Verkehrszeichen, kam im weiteren Verlauf von der Fahrbahn und stürzte eine Böschung herab. Durch den Unfall wurden ein 20-jähriger Beifahrer im Mercedes schwer und der 19-Jährige leicht verletzt. Beide mussten vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht werden. Es entstand weiterhin Sachschaden von insgesamt rund 5.000 Euro. Neben Polizei und Rettungsdienst war auch die Freiwillige Feuerwehr Neulingen im Einsatz.

Frank Weber, Pressestelle

Original-Content von: Polizeipräsidium Pforzheim, übermittelt durch news aktuell