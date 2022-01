Polizeipräsidium Pforzheim

POL-Pforzheim: (PF) Pforzheim - Zwei Verletzte bei Unfall auf der Autobahn

Pforzheim (ots)

Zwei verletzte Person und Sachschaden im fünfstelligen Bereich sind die Bilanz eines Verkehrsunfalls, der sich am Montagmorgen auf der Autobahn A 8 bei Pforzheim ereignet hat.

Der 30-jährige Fahrer eines Fiat-Kleintransporters war um kurz nach 10 Uhr auf der Autobahn in Richtung Karlsruhe unterwegs, als er wegen stockenden Verkehrs abbremsen musste. Eine hinter ihm fahrende 55-jährige Seat-Fahrerin erkannte die Situation offenbar zu spät und fuhr auf. Durch die Wucht des Aufpralls wurde der Fiat in der Folge auf einen davor befindlichen VW-Kleintransporter geschoben, der ebenfalls abgebremst hatte und bei dem ein 49-Jähriger am Steuer saß. Bei dem Unfall wurden nach derzeitigem Stand sowohl die 55-Jährige als auch der 49-Jährige leicht verletzt, die 55-Jährige musste vom Rettungsdienst zur weiteren Untersuchung in ein Krankenhaus gebracht werden. Es entstand nach ersten Schätzungen Sachschaden von insgesamt fast 20.000 Euro. Neben Polizei und Rettungsdienst war auch die Feuerwehr Pforzheim im Einsatz.

Frank Weber, Pressestelle

