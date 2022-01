Polizeipräsidium Pforzheim

POL-Pforzheim: (PF) Pforzheim - Alkoholisierter Autofahrer rammt mehrere geparkte Fahrzeuge

Pforzheim (ots)

Ein 61-jähriger Kia-Fahrer hat am Sonntagnachmittag in Pforzheim-Eutingen einen hohen Schaden verursacht.

Nach den bisherigen Feststellungen der Polizei befuhr der Mann gegen 17:30 Uhr von Pforzheim kommend die Hauptstraße im Stadtteil Eutingen. Dort kam er zunächst auf die Gegenfahrspur und beim Gegenlenken zu weit nach rechts, so dass er gegen einen am rechten Fahrbahnrand geparkten Mercedes fuhr. Das Fahrzeug des 61-Jährigen wurde daraufhin nach links abgewiesen. Beim erneuten Gegenlenken fuhr er gegen einen ebenfalls am rechten Fahrbahnrand geparkten Peugeot, welcher durch die Wucht des Aufpralls gegen einen davor geparkten Kia geschoben wurde. Der vorläufig geschätzte Unfallschaden beläuft sich auf zirka 31.000 Euro. Die Beamten stellten bei einem Alkoholvortest bei dem Unfallfahrer 1,2 Promille fest. Ihm wurde eine Blutprobe entnommen. Gegen den 61-Jährigen wurde ein Ermittlungsverfahren wegen Gefährdung des Straßenverkehrs eingeleitet.

Jürgen Wagensommer, Pressestelle

