POL-Pforzheim: (Enzkreis) Mönsheim - In Kurve Auto gestreift und hohen Schaden verursacht

Mönsheim (ots)

Ein 19-jähriger Ford-Fahrer hat am Freitagabend alkoholisiert einen Unfall verursacht.

Der Heranwachsende befuhr nach derzeitigem Stand der Ermittlungen gegen 22:30 Uhr in Mönsheim die Alte Wiernsheimer Straße in ortseinwärtige Richtung. In einer Rechtskurve kam er mit seinem Fahrzeug nach links von seiner Fahrspur ab und streifte folgend einen am Fahrbahnrand geparkten Opel. An den Fahrzeugen entstand ein Gesamtschaden, der vorläufig auf zirka 11.000 Euro geschätzt wird. Das Fahrzeug des Unfallverursachers musste abgeschleppt werden. Bei der Unfallaufnahme stellten die Beamten bei dem 19-Jährigen Alkoholgeruch fest. Ein bei ihm durchgeführter Alkoholvortest ergab über 0,8 Promille. Dem Fahrer wurde eine Blutprobe entnommen und sein Führerschein wurde von der Polizei einbehalten. Weiterhin muss er mit einer Strafanzeige rechnen.

