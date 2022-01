Polizeipräsidium Pforzheim

POL-Pforzheim: (CW) Wildberg - Einbruch in Sulz am Eck

Wildberg (ots)

Die Abwesenheit der Eigentümer hat ein Einbrecher in der Nacht von Donnerstag auf Freitag ausgenutzt.

Der Unbekannte hebelte in der Zeit von Donnerstag, 18 Uhr, bis Freitag, 11:30 Uhr, ein Fenster eines Wohnanwesens in der Hohnerstraße auf und gelangte so in das Haus. Dort ließ er teilweise die Rollläden herab, offenbar um nicht entdeckt zu werden. Welches Diebesgut der Täter bei dem Einbruch erlangt hat, ist Gegenstand der laufenden Ermittlungen.

Wer sachdienliche Angaben machen kann oder entsprechende Beobachtungen gemacht hat, wird gebeten, sich beim Kriminaldauerdienst unter der Rufnummer 07231 186-4444 zu melden.

Jürgen Wagensommer, Pressestelle

Original-Content von: Polizeipräsidium Pforzheim, übermittelt durch news aktuell