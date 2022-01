Polizeipräsidium Pforzheim

POL-Pforzheim: (CW) Nagold - Mitfahrer bei Unfall leicht verletzt

Nagold (ots)

Leicht verletzt worden ist ein 18 Jahre alter Mitfahrer am Sonntagabend bei einem Verkehrsunfall bei Nagold.

Ein 19-jähriger Seat-Fahrer befuhr gegen 21:15 Uhr die Bundesstraße 463 von Wildberg kommend in Richtung Nagold. Nach den bisherigen Ermittlungen kam der Fahrer offenbar aufgrund nicht angepasster Geschwindigkeit nach rechts von der Fahrbahn ab und prallte in der Folge mit seinem Pkw gegen ein Stationierungsschild und zwei Verkehrsleitpfosten. Bei dem Unfall wurde der Mitfahrer leicht verletzt. Er kam zur weiteren Untersuchung in ein Krankenhaus. Das verunfallte Fahrzeug war nicht mehr fahrbereit und wurde abgeschleppt. Am Pkw entstand ein Sachschaden im mittleren vierstelligen Bereich. Der 19-Jährige muss nun mit einer Strafanzeige rechnen.

Jürgen Wagensommer, Pressestelle

