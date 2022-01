Polizeipräsidium Pforzheim

POL-Pforzheim: (PF) Pforzheim - Kollision im Einmündungsbereich - 48-Jähriger leicht verletzt

Pforzheim (ots)

Am Samstagnachmittag missachtete ein 37-Jähriger mit seinem Opel die Vorfahrt eines 48 Jahre alten Ford-Fahrers. Nach dem Zusammenstoß der Fahrzeuge musste der Ford-Fahrer leicht verletzt in ein Krankenhaus gebracht werden.

Gegen 13:15 Uhr befuhr der 37-Jährige die Helmutstraße und beabsichtigte nach links auf die östliche Karl-Friedrich-Straße einzubiegen. Hierbei übersah er offensichtlich das Fahrzeug des 48-Jährigen, welcher die östliche Karl-Friedrich-Str in Richtung stadtauswärts befuhr. Im Einmündungsbereich kollidieren die beiden Pkw. Letztlich mussten die beteiligten Fahrzeuge abgeschleppt werden. Der Sachschaden am Ford wird auf rund 4.000 Euro geschätzt, der Schaden am Opel auf rund 3.000 Euro.

Sabine Maag, Pressestelle

Original-Content von: Polizeipräsidium Pforzheim, übermittelt durch news aktuell