POL-Pforzheim: (CW) Bad Liebenzell - Mutmaßliche Alkoholfahrt endet im Straßengraben

Bad Liebenzell (ots)

Eine mutmaßliche Alkoholfahrt hat am Samstagabend für einen 57-jährigen Autofahrer im Straßengraben bei Bad Liebenzell geendet.

Nach derzeitigem Stand der Ermittlungen war der 57-Jährige gegen 18:30 Uhr auf der Landesstraße 573 von Neuhausen in Richtung Unterhaugstett unterwegs und bog an der Abzweigung Richtung Monakam nach rechts ab. Hierbei kam er offenbar nach links von der Fahrbahn ab und rutschte in den Straßengraben. Bei der folgenden Überprüfung des Autofahrers durch eine Streife des Polizeireviers Calw, stellten die Beamten fest, dass der 57-jährige offensichtlich alkoholisiert ist. Ein mit ihm durchgeführter Alkoholvortest hatte einen Wert von über einem Promille zum Ergebnis. Der Mann musste eine Blutprobe abgeben, seinen Führerschein behielten die Beamten ein.

