Polizeipräsidium Pforzheim

POL-Pforzheim: (Enzkreis) Knittlingen - Unfallflucht nach Kollision im Begegnungsverkehr

Knittlingen (ots)

Ein Sachschaden in Höhe von etwa 3.000 Euro entstand am Samstagabend bei einem Unfall in Knittlingen, als sich zwei entgegenkommende Autos seitlich touchierten. Einer der Beteiligten flüchtete anschließend von der Unfallstelle.

Nach den bisher polizeilichen Erkenntnissen befuhr eine Hyundai-Fahrerin gegen 19:45 Uhr die Esselbachstraße in Richtung Friedrichstraße. Auf Höhe der dortigen Linkskurve, kam ihr ein bislang unbekanntes Fahrzeug entgegen, das offenbar zu weit nach links in die Fahrbahnmitte geriet. Hierdurch kam es in der Folge zur seitlichen Kollision zwischen den beiden Fahrzeugen. Der unbekannte Fahrzeugführer setzte seine Fahrt in Richtung Kleinvillars fort, ohne sich um den entstandenen Sachschaden zu kümmern.

Zeugen des Unfalls, sowie Personen die Hinweise auf den flüchtigen Fahrzeugführer geben können werden gebeten, sich mit dem Polizeirevier Mühlacker, unter 07041 96930, in Verbindung zu setzen.

Simone Unger, Pressestelle

Original-Content von: Polizeipräsidium Pforzheim, übermittelt durch news aktuell