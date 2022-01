Polizeipräsidium Pforzheim

POL-Pforzheim: (PF) Schwere Brandstiftung in Mehrfamilienhaus Pforzheim, Östliche Karl-Friedrich-Straße

Pforzheim (ots)

Aus bislang nicht abschließend geklärter Ursache geriet ein im Treppenhaus des Mehrparteienhaus abgestellter Kinderwagen in Brand. Nach Einschätzung der Feuerwehr hätte das Feuer ohne die Intervention der Feuerwehr auf das Gebäude übergegriffen und selbstständig weitergebrannt. Der Kinderwagen wurde vermutlich angezündet. Im Haus war das komplette Treppenhaus stark verrußt. Es wird derzeit von einem Schaden von ca. 50000,- Euro ausgegangen. Durch die starke Rauchentwicklung wurden nach bisherigem Stand 7 Personen durch Einatmen von Rauch leicht verletzt. Eine Person musste kurzfristig im Krankenhaus behandelt werden. Ein Tatverdächtiger konnte bislang nicht ermittelt werden. Das Haus wurde nach der Spurensicherung wieder freigegeben, so dass die Bewohner in ihre Wohnungen zurückkehren konnten.

