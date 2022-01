Polizeipräsidium Pforzheim

POL-Pforzheim: (PF) Pforzheim - Einbruch in Mehrfamilienhaus

Pforzheim (ots)

Am Donnerstagvormittag brach eine bislang unbekannte Täterin in eine Wohnung eines Mehrfamilienhauses in der Hauptstraße in Eutingen ein.

Laute Geräusche aus einer unter ihr liegenden Wohnung bewog eine aufmerksame Nachbarin dazu, im Treppenflur nach dem Rechten zu sehen. Bei der Nachschau, sah sie eine Frau, mit schlanker Figur und schwarzer Kapuze über dem Kopf wegrennen. Kurz darauf entdeckte sie im ersten Obergeschoss eine aufgebrochene Wohnungstür. Bei einer Überprüfung der Wohnung durch Beamte des Polizeireviers Pforzheim-Nord konnte festgestellt werden, dass sämtlich Schränke und Schubladen durchwühlt wurden. Bislang konnten keine Erkenntnisse über entwendetes Diebesgut erlangt werden. An der Wohnungseingangstür entstand ein Sachschaden in Höhe von etwa 1.000 Euro.

Zeugen, sowie Hinweisgeber, werden gebeten sich mit dem Kriminaldauerdienst unter 07231 186 4444, in Verbindung zu setzen.

Simone Unger, Pressestelle

