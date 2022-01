Polizeipräsidium Pforzheim

POL-Pforzheim: (PF) Pforzheim - Einbruch in Wohnung

Pforzheim (ots)

Ein bislang Unbekannter ist am Donnerstag in eine Wohnung in der Oststadt eingebrochen.

Der Einbrecher hebelte in der Zeit zwischen 7:20 Uhr und 16:45 Uhr die Tür zu einer Wohnung in der Wertweinstraße auf. Aus der Wohnung entwendete der Täter Wertsachen im mittleren dreistelligen Bereich. Da der Unbekannte auch Schränke und Schubladen durchsuchte, sicherte die Polizei Spuren.

Wer sachdienliche Angaben machen kann oder entsprechende Beobachtungen gemacht hat, wird gebeten, sich beim Polizeirevier Pforzheim-Nord unter der Rufnummer 07231 186-3211 zu melden.

Jürgen Wagensommer, Pressestelle

