Polizeipräsidium Pforzheim

POL-Pforzheim: (CW) Oberreichenbach - Aufgrund liegengebliebenen Lkw zwei Verkehrsunfälle auf Bundesstraße 296

Oberreichenbach (ots)

Ein witterungsbedingt liegengebliebener Lkw führte am Donnerstagmittag zu gleich zwei Verkehrsunfällen und einer vorübergehenden Sperrung der Bundesstraße 296.

Gegen 14:50 Uhr befuhr ein Lkw-Fahrer die Bundesstraße 296 von Calmbach kommend in Richtung Oberreichenbach. Aufgrund schneeglatter Fahrbahn war es dem Fahrer nicht mehr möglich weiterzufahren, weshalb weitere Fahrzeuge um den liegengebliebenen Lkw herumfahren und hierbei die Gegenfahrbahn nutzen mussten. Nach derzeitigem Kenntnisstand fuhr gerade ein 48-jähriger Lkw-Fahrer an dem Hindernis vorbei, als eine 28-jährige Audi-Fahrerin, welche in entgegengesetzte Richtung fuhr, die Situation erkannte, bremste und nach links auswich. Hierbei fuhr sie einen Leitpfosten sowie ein Verkehrszeichen um, wurde von diesem abgewiesen und prallte im weiteren Verlauf frontal mit dem Lkw zusammen. Der Lkw wurde aufgrund der Wucht des Aufpralls nach hinten auf einen Mitsubishi eines 58-Jährigen aufgeschoben. Es entstand ein Gesamtsachschaden in Höhe von etwa 28.000 Euro.

Im weiteren Verlauf ereignete sich gegen 15:50 Uhr ein Auffahrunfall in Folge dessen drei Personen leicht verletzt wurden.

Nach derzeitigem Stand der Ermittlungen befuhr ein 53-jähriger BMW-Fahrer mit offenbar den Witterungsverhältnissen nicht angepasster Geschwindigkeit die Bundesstraße 296 in Richtung Calmbach. Er erkannte den aufgrund des Verkehrsunfalls stockenden Verkehr zu spät und fuhr auf einen verkehrsbedingt stehenden Skoda einer 39-Jährigen auf. Durch die Wucht des Aufpralls wurde der Skoda auf einen davorstehenden Ford aufgeschoben. Alle drei Fahrzeugführer erlitten leichte Verletzungen. Der BMW-Fahrer sowie die Skoda-Fahrerin wurden vorsorglich in ein Krankenhaus gebracht. Der Gesamtsachschaden beläuft sich auf etwa 16.000 Euro.

Die Bundesstraße musste zwecks Unfallaufnahme und Abschleppvorgängen der verunfallten Fahrzeuge kurzzeitig für den Fahrzeugverkehr voll- und bis etwa 17:45 Uhr durch Verkehrsregelungen des zuständigen Polizeireviers zum Teil gesperrt werden.

