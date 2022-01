Polizeipräsidium Pforzheim

POL-Pforzheim: (FDS) Freudenstadt - Kastenwagen aufgebrochen und Werkzeuge entwendet

Freudenstadt (ots)

Unbekannte haben in der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag einen weißen Nissan aufgebrochen und Werkzeuge entwendet.

Nach bisherigen Erkenntnissen schlugen der oder die Täter in der Zeit zwischen Mittwoch, 19 Uhr und Donnerstag, 6 Uhr eine Scheibe am Fahrzeug ein und entwendeten mehrere Maschinen aus dem Kastenwagen. Bei den Marken-Gerätschaften handelt es sich beispielsweise um eine Säbelsäge, eine Bohrmaschine, eine Flex, einen Akkuschrauber sowie mehrere Pressbacken. Insgesamt entstand ein Sachschaden in Höhe von etwa 3.700 Euro.

Hinweisgeber zum Fahrzeugaufbruch in der Carl-Zeiss-Straße oder zum Diebesgut werden gebeten, sich telefonisch unter der Rufnummer 07441 536-0 beim Polizeirevier Freudenstadt zu melden.

Michael Wenz, Pressestelle

