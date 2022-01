Polizeipräsidium Pforzheim

POL-Pforzheim: (CW) Wildberg - Einbrecher unterwegs - Polizei sucht Zeugen

Wildberg (ots)

Bei zwei Einbrüchen in der Zeit zwischen vergangenem Donnerstag und Mittwoch in Wildberg und Gültlingen sind die Täter unerkannt entkommen.

Nach derzeitigem Stand der Ermittlungen drangen in Wildberg die bislang unbekannten Täter in der Zeit zwischen vergangenen Donnerstag und dem gestrigen Mittwoch über ein Fenster in ein Anwesen in der Straße Sonnenrain ein. Sie nutzten die Abwesenheit der Bewohner und entwendeten aus der Wohnung Bargeld und Wertgegenstände im vierstelligen Bereich.

In der Gemeinde Gültlingen brachen Unbekannte am Mittwoch gegen 18:15 Uhr eine Tür zu einem Anwesen "Im Heinental" auf. Die Täter wurden durch Bewohner offenbar überrascht und flüchteten ohne Beute.

Ob die beiden Einbrüche in Tatzusammenhang auch mit zurückliegenden Taten stehen, ist Gegenstand der laufenden Ermittlungen, die durch die Kriminalpolizei in Calw geführt werden.

Wer sachdienliche Angaben machen kann oder entsprechende Beobachtungen gemacht hat, wird gebeten, sich beim Kriminaldauerdienst unter der Rufnummer 07231 186-4444 zu melden.

Hinweis der Polizei:

In diesem Zusammenhang bittet die Polizei um die Mithilfe der Bevölkerung. Melden Sie verdächtige Wahrnehmungen umgehend der Polizei. Achten Sie auf Fremde im Haus oder auf dem Nachbargrundstück und sprechen Sie sie an. Betreuen Sie die Wohnung länger abwesender Nachbarn indem Sie z.B. den Briefkasten leeren. Es geht darum, einen bewohnten Eindruck zu erwecken. Alarmieren Sie bei Gefahr (Hilferufe, ausgelöste Alarmanlage) und in dringenden Verdachtsfällen sofort die Polizei über Notruf 110.

Jürgen Wagensommer, Pressestelle

Original-Content von: Polizeipräsidium Pforzheim, übermittelt durch news aktuell