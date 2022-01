Polizeipräsidium Pforzheim

POL-Pforzheim: (Enzkreis) Tiefenbronn - Einbrecher flüchten ohne Beute

Tiefenbronn (ots)

Bei einem Einbruch in ein Anwesen in Tiefenbronn - Lehningen sind am Mittwochabend Einbrecher an der weiteren Tatausführung gehindert worden.

Die bislang unbekannten Täter brachen in der Zeit zwischen 10 Uhr und 18 Uhr eine Tür an einem Anwesen in der Wiesenstraße auf. Da sich die Täter nicht im Anwesen befanden und somit auch nichts entwendet wurde, wird nach derzeitigem Stand der Ermittlungen angenommen, dass sie gestört wurden und somit ihre Tat nicht weiter durchführen konnten.

Wer sachdienliche Hinweise geben kann oder entsprechende Beobachtungen gemacht hat, wird gebeten, sich beim Kriminalkommissariat Pforzheim der Rufnummer 07231 186-4444 zu melden.

Jürgen Wagensommer, Pressestelle

