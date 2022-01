Polizeipräsidium Pforzheim

POL-Pforzheim: (Enzkreis) Königsbach-Stein - Vorfahrtsverletzung: Unfall mit Sachschaden

Königsbach-Stein (ots)

Ein Sachschaden von etwa 14.000 Euro ist die Folge eines Verkehrsunfalls am Mittwochmorgen in Königsbach.

Gegen 7:20 Uhr befuhr ein 54-Jähriger mit einem Tesla die Durlacher Straße in südlicher Richtung. An der Einmündung mit der Bahnhofstraße beabsichtigte er nach links abzubiegen. Im Einmündungsbereich kam es zur Kollision mit einer 58-jährigen BMW-Fahrerin die auf der bevorrechtigten Bahnhofstraße unterwegs war. An beiden Autos entstand Sachschaden. Der verunfallte Tesla musste abgeschleppt werden.

