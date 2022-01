Polizeipräsidium Pforzheim

POL-Pforzheim: (Enzkreis) Wimsheim - Unbekannte dringen in Firmengebäude ein

Wimsheim (ots)

In der Zeit zwischen Dienstag, 18.01.2022, 16:30 Uhr und Mittwoch, 19.01.2022, 06:45 Uhr drangen Unbekannt in eine Firma ein. Sie entkamen offensichtlich ohne Beute, hinterließen jedoch Sachschaden in Höhe von rund 2.000 Euro.

Über die Gebäuderückseite der in der Daimlerstraße gelegenen Firma gelangten die Einbrecher an ein Fenster, an welchem sie gewaltsam Hebelwerkzeug ansetzten. Aufgrund der so geöffneten Scheibe konnten sie ins Innere des Gebäudes vordringen und dort Schränke durchsuchen. Nach derzeitigem Ermittlungsstand wurde jedoch nichts entwendet.

