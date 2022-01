Polizeipräsidium Pforzheim

POL-Pforzheim: (FDS) Eutingen im Gäu - Kind bei Unfall schwer verletzt

Eutingen im Gäu (ots)

Bei einem Verkehrsunfall ist am Dienstagnachmittag ein vierjähriges Kind schwer verletzt worden.

Ein 52-jähriger VW-Fahrer befuhr kurz nach 16 Uhr den Vollmaringer Weg in Richtung Eutinger Ortsmitte. Das vierjährige Kind lief nach derzeitigem Stand der Ermittlungen zwischen einer Reihe am rechten Fahrbahnrand geparkter Fahrzeuge unvermittelt auf die Fahrbahn und gegen den vorderen rechten Kotflügel des Fahrzeugs des 52-Jährigen. Hierbei wurde das Kind schwer verletzt und musste mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht werden.

Jürgen Wagensommer, Pressestelle

