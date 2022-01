Polizeipräsidium Pforzheim

POL-Pforzheim: (FDS) Freudenstadt - Zeugen gesucht: Rabiater Ladendieb zieht Messer und flüchtet

Freudenstadt (ots)

Ein rabiater Ladendieb ist am Dienstagabend in einem Supermarkt in der Max-Eyth-Straße mitsamt dem Diebesgut geflüchtet.

Der bislang unbekannte Täter wurde gegen 18:30 Uhr von einer Mitarbeiterin des Supermarkts dabei beobachtet, wie er mehrere Päckchen Zigaretten in seinen mitgeführten Rucksack steckte. Als er den Markt, ohne zu bezahlen, verlassen wollte, wurde er zunächst von zwei Mitarbeiterinnen gestellt. Auf dem gemeinsamen Weg zurück in den Markt, versuchte der Dieb erneut zu flüchten. Da sich ihm jedoch weitere Personen in den Weg stellten, misslang dieser Fluchtversuch. Nachdem der Täter schließlich in einen Büroraum des Marktes gebracht wurde, unternahm er dort einen erneuten Fluchtversuch. Hierbei wurde eine Mitarbeiterin des Marktes leicht verletzt. Der Unbekannte griff anschließend in seinen Rucksack, aus welchem er ein Messer zog und die Anwesenden damit bedrohte. Mit der geklauten Ware im Wert von zirka 50 Euro flüchtete er so schließlich aus dem Markt.

Bei dem Täter soll es sich um einen schlanken, zirka 1,80 Meter großen und etwa 30 Jahre alten Mann mit blasser Hautfarbe und geröteten blauen Augen handeln. Er sei mit einer blauen Jeanshose, einer schwarzen Jacke und einer grauen Strickmütze bekleidet gewesen.

Wer sachdienliche Hinweise geben kann oder entsprechende Wahrnehmungen gemacht hat, wird gebeten, sich beim Polizeirevier Freudenstadt unter der Rufnummer 07441 536-0 zu melden.

Jürgen Wagensommer, Pressestelle

