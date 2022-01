Polizeipräsidium Pforzheim

POL-Pforzheim: (PF) Pforzheim - Ein leicht Verletzter nach Brand in Küche

Pforzheim (ots)

Eine angeschaltete Herdplatte ist am Dienstagmorgen offenbar die Ursache eines Feuers in einer Wohnung im Stadtteil Sonnenhof gewesen.

Ein 61-jähriger Bewohner und eine 81-jährige Bewohnerin eines Mehrfamilienhauses in der Carl-Schurz-Straße bemerkten gegen 8:45 Uhr starke Rauchentwicklung und Flammen im Bereich des Herds in der Küche ihrer Wohnung. Nach einem ersten Löschen der Flammen durch den 61-Jährigen, kam es nach dem Öffnen der Fenster erneut zur Entfachung eines Feuers im Bereich der Küchenzeile. Die verständigte Feuerwehr konnte das Feuer mittels eines Kleinlöschgerätes löschen. Nach derzeitigem Stand der Ermittlungen kommt eine angeschaltete Herdplatte des baulich älteren Herds als Ursache für das Feuer in Betracht. Der 61-Jährige wurde wegen infolge des Vorfalls aufgetretener gesundheitlicher Beschwerden vom Rettungsdienst vorsorglich in ein Krankenhaus gebracht. Es entstand Sachschaden im unteren vierstelligen Bereich. Jürgen Wagensommer, Pressestelle

