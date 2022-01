Polizeipräsidium Pforzheim

POL-Pforzheim: (CW) Bad Liebenzell - Einbruch in Wohnhaus: Bargeld und Schmuck entwendet

Bad Liebenzell (ots)

Unbekannte haben sich am Dienstag gewaltsam Zugang zu einem Wohnhaus in Ortsrandlage in Bad Liebenzell-Monakam verschafft.

Nach bisherigen Erkenntnissen drangen der oder die Täter in der Zeit zwischen 9:00 Uhr und 19 Uhr nach Einschlagen einer Tür in die Räumlichkeiten ein, durchwühlten dort die Zimmer und entwendeten mehrere Tausend Euro Bargeld sowie Schmuck. Die genaue Schadenshöhe ist noch Gegenstand der Ermittlungen. Die Kriminaltechnik war mit der Spurensicherung betraut, die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen übernommen.

Hinweisgeber zum Einbruch im östlichen Bereich von Monakam oder zu etwaigem Diebesgut werden gebeten, sich telefonisch unter der Rufnummer 07231 186-4444 beim Kriminaldauerdienst in Pforzheim zu melden.

Michael Wenz, Pressestelle

